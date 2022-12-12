Троицкая (Лаговская) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1867
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1867
Бракосочетание
18.01.1887
Рождение ребёнка
24.01.1888
Дочь: Назаретская Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович
Рождение ребёнка
26.03.1893
Сын: Троицкий Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович
Рождение ребёнка
16.09.1895
Сын: Троицкий Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович
Рождение ребёнка
19.06.1897
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович
Рождение ребёнка
13.07.1899
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович
Рождение ребёнка
13.12.1900
Сын: Троицкий Николай Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1905
Сын: Троицкий Николай Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович
Место жительства
Неизвестно
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1916