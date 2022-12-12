Троицкая (Лаговская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Лаговская) Анна Николаевна

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Место рождения

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

27.05.1867

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1867

Отец: Лаговский Николай Александрович

Мать: Лаговская Елизавета Иоанновна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Троицкий Иоанн Павлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.01.1888

Дочь: Назаретская Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.03.1893

Сын: Троицкий Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Троицкий Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович

Рождение ребёнка
19.06.1897

Сын: Троицкий Павел Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1899

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович

Рождение ребёнка
13.12.1900

Сын: Троицкий Николай Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.03.1905

Сын: Троицкий Николай Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иоанн Павлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1916
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