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Троицкий Иоанн Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1864

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Троицкая Анна Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.01.1888

Дочь: Назаретская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.03.1893

Сын: Троицкий Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Троицкий Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1897

Сын: Троицкий Павел Иванович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1899

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.1900

Сын: Троицкий Николай Иванович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.03.1905

Сын: Троицкий Николай Иванович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Место жительства
Неизвестно
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1916
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