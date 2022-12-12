Троицкий Иоанн Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1864
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887
Жена: Троицкая Анна Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1888
Дочь: Назаретская Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.03.1893
Сын: Троицкий Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна
Рождение ребёнка
16.09.1895
Сын: Троицкий Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1897
Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна
Рождение ребёнка
13.07.1899
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна
Рождение ребёнка
13.12.1900
Сын: Троицкий Николай Иванович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1905
Сын: Троицкий Николай Иванович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Место жительства
Неизвестно
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1916