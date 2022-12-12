Смирнова (Высотская) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Высотская) Мария Михайловна

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Место рождения

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Высотский Михаил Васильевич

Мать: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1881

Дочь: Смирнова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.03.1883

Дочь: Смирнова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Смирнова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.11.1885

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.01.1886

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.04.1887

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.07.1889

Дочь: Смирнова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.03.1899

Сын: Смирнов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Смирнов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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