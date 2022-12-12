Смирнова (Высотская) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
04.01.1881
Дочь: Смирнова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1883
Дочь: Смирнова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Смирнова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1885
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1886
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1887
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1889
Дочь: Смирнова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1890
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1899
Сын: Смирнов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1900
Сын: Смирнов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно