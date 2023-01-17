Высотский Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысотский Андрей Михайлович

Высотский Андрей Михайлович

avatar

Место рождения

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

12.10.1866

Дата смерти

04.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1866

Отец: Высотский Михаил Васильевич

Мать: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Высотский Павел Андреевич

Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Высотский Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1891

Сын: Высотский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Высотский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
06.02.1897

Дочь: Высотская Мария Андреевна

Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
27.10.1899

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
23.01.1902

Сын: Высотский Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Елизавета Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
04.02.1938
Причина смерти: расстрелян
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close