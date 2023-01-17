Высотский Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.10.1866
Дата смерти04.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1866
Рождение ребёнка
1886
Сын: Высотский Павел Андреевич
Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Высотский Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1891
Сын: Высотский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1894
Сын: Высотский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1897
Дочь: Высотская Мария Андреевна
Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1899
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1902
Сын: Высотский Виталий Андреевич
Мать ребёнка: Высотская Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
04.02.1938
Причина смерти: расстрелян