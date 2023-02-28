Высотский Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиДо 1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
27.01.1906
Жена: Высотская Мария Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1907
Сын: Высотский Николай Павлович
Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна
Рождение ребёнка
27.02.1910
Сын: Высоцкий Константин Павлович
Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Высотский Виктор Павлович
Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна
Рождение ребёнка
13.04.1914
Сын: Высотский Виктор Павлович
Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна
Рождение ребёнка
06.08.1916
Сын: Высотский Александр Павлович
Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Климова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
До 1936