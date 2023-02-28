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Высотский Павел Андреевич

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Место рождения

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

До 1936

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Высотский Андрей Михайлович

Мать: Высотская Елизавета Ивановна

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Высотская Мария Павловна

Рождение ребёнка
17.02.1907

Сын: Высотский Николай Павлович

Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
27.02.1910

Сын: Высоцкий Константин Павлович

Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Высотский Виктор Павлович

Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
13.04.1914

Сын: Высотский Виктор Павлович

Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна

Круты, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Высотский Александр Павлович

Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна

Круты, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Климова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Высотская Мария Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
До 1936
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