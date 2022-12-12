Высотская (Пухова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Пухова) Мария Павловна

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

27.03.1884

Дата смерти

После 1947

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1884

Отец: Пухов Павел Филиппович

Мать: Пухова Александра Васильевна

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Высотский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
17.02.1907

Сын: Высотский Николай Павлович

Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
27.02.1910

Сын: Высоцкий Константин Павлович

Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Высотский Виктор Павлович

Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
13.04.1914

Сын: Высотский Виктор Павлович

Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич

Круты, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Высотский Александр Павлович

Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич

Круты, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Климова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич

Смерть
После 1947
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