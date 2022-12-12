Высотская (Пухова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения27.03.1884
Дата смертиПосле 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1884
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
17.02.1907
Сын: Высотский Николай Павлович
Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.1910
Сын: Высоцкий Константин Павлович
Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Высотский Виктор Павлович
Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1914
Сын: Высотский Виктор Павлович
Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
06.08.1916
Сын: Высотский Александр Павлович
Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Климова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Высотский Павел Андреевич
Смерть
После 1947