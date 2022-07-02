Пухова (Малафеева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Малафеева) Александра Васильевна

Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
01.09.1880

Муж: Пухов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
13.09.1880

Сын: Пухов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
09.12.1881

Сын: Пухов Василий Павлович

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
27.03.1884

Дочь: Высотская (Пухова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
10.04.1886

Дочь: Пухова Александра Павловна

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
07.09.1888

Дочь: (Пухова) Вера Павловна

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
28.10.1890

Сын: Пухов Николай Павлович

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
06.01.1893

Сын: Пухов Петр Павлович

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
08.03.1895

Дочь: (Пухова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
17.06.1897

Дочь: Пухова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
11.06.1902

Дочь: (Пухова) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович

Смерть
Неизвестно

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