Пухова (Малафеева) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1880
Рождение ребёнка
13.09.1880
Сын: Пухов Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
09.12.1881
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
27.03.1884
Дочь: Высотская (Пухова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
10.04.1886
Дочь: Пухова Александра Павловна
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
07.09.1888
Дочь: (Пухова) Вера Павловна
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
28.10.1890
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
06.01.1893
Сын: Пухов Петр Павлович
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
08.03.1895
Дочь: (Пухова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
17.06.1897
Дочь: Пухова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
11.06.1902
Дочь: (Пухова) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Пухов Павел Филиппович
Смерть
Неизвестно