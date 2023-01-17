Высоцкий Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения27.02.1910
Дата смерти18.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1910
Рождение ребёнка
20.05.1937
Сын: Высоцкий Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Высоцкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Высоцкая Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высоцкая Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Смерть
18.02.1988
Причина смерти: от хронического бронхита