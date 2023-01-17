Высоцкий Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий Константин Павлович

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

27.02.1910

Дата смерти

18.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1910

Отец: Высотский Павел Андреевич

Мать: Высотская Мария Павловна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
20.05.1937

Сын: Высоцкий Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Высоцкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Высоцкая Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высоцкая Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Смерть
18.02.1988
Буй, город Буй, Костромская область
Причина смерти: от хронического бронхита
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