Высоцкая (Димитрева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Вячеслав Константинович
Отец ребёнка: Высоцкий Константин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сотрудница лесозавода "Возрождение"
Рождение ребёнка
20.05.1937
Сын: Высоцкий Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Высоцкий Константин Павлович
Смерть
Неизвестно