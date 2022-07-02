Высоцкая (Димитрева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкая (Димитрева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Вячеслав Константинович

Отец ребёнка: Высоцкий Константин Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Константин Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
сотрудница лесозавода "Возрождение"
Рождение ребёнка
20.05.1937

Сын: Высоцкий Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Высоцкий Константин Павлович

Смерть
Неизвестно

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