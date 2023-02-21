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Высотская Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Высотский Павел Андреевич

Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Высотский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1891

Сын: Высотский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Высотский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
06.02.1897

Дочь: Высотская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
27.10.1899

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
23.01.1902

Сын: Высотский Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович

Филипцево, Апраксинская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Андрей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Смерть
После 1918
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