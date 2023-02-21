Высотская Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Высотский Павел Андреевич
Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Высотский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1891
Сын: Высотский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1894
Сын: Высотский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1897
Дочь: Высотская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.1899
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
23.01.1902
Сын: Высотский Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Высотский Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Смерть
После 1918