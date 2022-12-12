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Высотский Михаил Андреевич

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Место рождения

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Высотский Андрей Михайлович

Мать: Высотская Елизавета Ивановна

Шалдежка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1908

Дочь: Потапова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Высотская Варвара Ксенофонтовна

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Высоцкий Константин Михайлович

Мать ребёнка: Высотская Варвара Ксенофонтовна

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Высоцкий Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Высотская Варвара Ксенофонтовна

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Варвара Ксенофонтовна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1913
Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
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