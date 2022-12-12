Высотский Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
22.08.1908
Дочь: Потапова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Высотская Варвара Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Высоцкий Константин Михайлович
Мать ребёнка: Высотская Варвара Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Высоцкий Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Высотская Варвара Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1913