Высотская (Рутилевская) Варвара Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Рутилевская) Варвара Ксенофонтовна

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Место рождения

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.11.1889

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1889

Отец: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

Мать: Рутилевская Александра Васильевна

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.08.1908

Дочь: Потапова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Высотский Михаил Андреевич

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Высоцкий Константин Михайлович

Отец ребёнка: Высотский Михаил Андреевич

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Высоцкий Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Высотский Михаил Андреевич

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Михаил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1916
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