Высотская (Рутилевская) Варвара Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения03.11.1889
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1889
Рождение ребёнка
22.08.1908
Дочь: Потапова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Высотский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Высоцкий Константин Михайлович
Отец ребёнка: Высотский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Высоцкий Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Высотский Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1916