Рутилевская Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1889
Дочь: Высотская Варвара Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич
Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.01.1892
Дочь: Торопова Татьяна Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.04.1894
Сын: Рутилевский Николай Ксенофонтович
Отец ребёнка: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.04.1897
Дочь: Александра Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1913