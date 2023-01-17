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Рутилевская Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1889

Дочь: Высотская Варвара Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.01.1892

Дочь: Торопова Татьяна Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.04.1894

Сын: Рутилевский Николай Ксенофонтович

Отец ребёнка: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.04.1897

Дочь: Александра Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

Смерть
После 1913
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