Рутилевский Николай Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1894
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рутилевский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Рутилевская Лидия Ананьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Топорикова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Рутилевская Лидия Ананьевна
Рождение ребёнка
12.10.1925
Сын: Рутилевский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рутилевская Лидия Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно