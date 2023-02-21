Рутилевский Николай Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рутилевский Николай Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1894

Отец: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

Мать: Рутилевская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Рутилевский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рутилевская Лидия Ананьевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Топорикова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Рутилевская Лидия Ананьевна

Рождение ребёнка
12.10.1925

Сын: Рутилевский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рутилевская Лидия Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рутилевская Лидия Ананьевна

Смерть
Неизвестно
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