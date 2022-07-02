Рутилевская (Петропавловская) Лидия Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти22.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рутилевский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Рутилевский Николай Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Топорикова (Рутилевская) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Рутилевский Николай Ксенофонтович
Рождение ребёнка
12.10.1925
Сын: Рутилевский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Рутилевский Николай Ксенофонтович
Смерть
22.07.1989