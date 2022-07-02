Рутилевская (Петропавловская) Лидия Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рутилевская (Петропавловская) Лидия Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

22.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рутилевский Николай Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Рутилевский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рутилевский Николай Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Топорикова (Рутилевская) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Рутилевский Николай Ксенофонтович

Рождение ребёнка
12.10.1925

Сын: Рутилевский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Рутилевский Николай Ксенофонтович

Смерть
22.07.1989

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