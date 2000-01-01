Топорикова (Рутилевская) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топориков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топориков Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
Неизвестно