Топорикова (Рутилевская) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топорикова (Рутилевская) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Рутилевский Николай Ксенофонтович

Мать: Рутилевская Лидия Ананьевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топориков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топориков Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топориков Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
Неизвестно
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