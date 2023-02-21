Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти28.08.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
03.11.1889
Дочь: Высотская Варвара Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Рутилевская Александра Васильевна
Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.01.1892
Дочь: Торопова Татьяна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Рутилевская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
21.04.1894
Сын: Рутилевский Николай Ксенофонтович
Мать ребёнка: Рутилевская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1897
Дочь: Александра Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Рутилевская Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
28.08.1906
Причина смерти: от утопления