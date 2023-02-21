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Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

28.08.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Рутилевский Дмитрий Александрович

Мать: Рутилевская Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.1889

Дочь: Высотская Варвара Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Рутилевская Александра Васильевна

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.01.1892

Дочь: Торопова Татьяна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Рутилевская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
21.04.1894

Сын: Рутилевский Николай Ксенофонтович

Мать ребёнка: Рутилевская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1897

Дочь: Александра Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Рутилевская Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рутилевская Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
28.08.1906
Причина смерти: от утопления
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