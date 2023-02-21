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Рутилевский Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

18.04.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Ротилевский Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Рутилевский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рутилевская Феоктиста Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Смерть
18.04.1885
Причина смерти: от чахотки
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