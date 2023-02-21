Рутилевский Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти18.04.1885
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Ротилевский Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич
Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рутилевский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1882
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Рутилевская Феоктиста Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Смерть
18.04.1885
Причина смерти: от чахотки