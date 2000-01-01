Рутилевская Феоктиста Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРутилевская Феоктиста Михайловна

Рутилевская Феоктиста Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич

Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Рутилевский Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
25.10.1882

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рутилевский Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close