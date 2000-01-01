Рутилевская Феоктиста Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Рутилевский Ксенофонт Дмитриевич
Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рутилевский Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1882
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Рутилевский Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно