Ротилевский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротилевский Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ротилевский Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Рутилевский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно
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