Ротилевский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ротилевский Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Рутилевский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно