Потапова (Высоцкая) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манякова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно