Потапова (Высоцкая) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Высоцкая) Нина Михайловна

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Место рождения

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1908

Отец: Высотский Михаил Андреевич

Мать: Высотская Варвара Ксенофонтовна

Воскресенское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манякова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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