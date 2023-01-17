Сахаров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Высотская Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
Неизвестно