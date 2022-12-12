Высотский Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения19.08.1916
Дата смерти04.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1916
Рождение ребёнка
09.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Высотская Зиновия Николаевна
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Высотская Зиновия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
технолог
Смерть
04.10.1979
Причина смерти: инфаркт