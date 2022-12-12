Высотский Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотский Сергей Петрович

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Место рождения

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

19.08.1916

Дата смерти

04.10.1979

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1916

Отец: Высотский Петр Павлович

Мать: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высотская Зиновия Николаевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высотская Зиновия Николаевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Зиновия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
технолог
Смерть
04.10.1979
Иваново, Иваново, Ивановская область
Причина смерти: инфаркт
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