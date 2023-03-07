Высотская (Чистякова) Олимпиада Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Чистякова) Олимпиада Григорьевна

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Место рождения

Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.07.1882

Дата смерти

29.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1882

Отец: Чистяков Григорий Иванович

Мать: Чистякова Параскева Алексеевна

Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
02.05.1901

Муж: Высотский Петр Павлович

Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Перовская Антонина Петровна

Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Дочь: Охлопкова Елена Петровна

Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.10.1912

Дочь: Фролова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1915

Дочь: Попова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.08.1916

Сын: Высотский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.06.1918

Сын: Высотский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.02.1921

Дочь: Смирнова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
29.03.1946
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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