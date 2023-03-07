Высотская (Чистякова) Олимпиада Григорьевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1882
Дата смерти29.03.1946
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1882
Бракосочетание
02.05.1901
Рождение ребёнка
27.02.1902
Дочь: Перовская Антонина Петровна
Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович
Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.1911
Дочь: Охлопкова Елена Петровна
Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович
Рождение ребёнка
03.10.1912
Дочь: Фролова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1915
Дочь: Попова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1916
Сын: Высотский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович
Рождение ребёнка
24.06.1918
Сын: Высотский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович
Рождение ребёнка
15.02.1921
Дочь: Смирнова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Высотский Петр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1946