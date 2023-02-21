Чистякова (Орлова) Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Алексей Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1865
Рождение ребёнка
16.07.1882
Дочь: Высотская Олимпиада Григорьевна
Отец ребёнка: Чистяков Григорий Иванович
Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Чистяков Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно