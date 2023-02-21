Чистякова (Орлова) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Орлова) Параскева Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Алексей Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1865

Муж: Чистяков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1882

Дочь: Высотская Олимпиада Григорьевна

Отец ребёнка: Чистяков Григорий Иванович

Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Чистяков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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