Чистяков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1865

Жена: Чистякова Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
16.07.1882

Дочь: Высотская Олимпиада Григорьевна

Мать ребёнка: Чистякова Параскева Алексеевна

Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Чистякова Параскева Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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