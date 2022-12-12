Чистяков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1865
Рождение ребёнка
16.07.1882
Дочь: Высотская Олимпиада Григорьевна
Мать ребёнка: Чистякова Параскева Алексеевна
Кощеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Чистякова Параскева Алексеевна
Смерть
Неизвестно