Попова (Высотская) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения02.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1915
Рождение ребёнка
29.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Павел Егорович
Рождение ребёнка
08.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Павел Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Павел Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
Неизвестно