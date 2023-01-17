Попова (Высотская) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Высотская) Анастасия Петровна

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Место рождения

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

02.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1915

Отец: Высотский Петр Павлович

Мать: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Егорович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
08.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Павел Егорович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Павел Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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