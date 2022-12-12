Попов Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения16.07.1904
Дата смерти29.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лисицыно Архангельской области
Рождение ребёнка
29.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1975