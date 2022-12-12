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Попов Павел Егорович

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Место рождения

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

16.07.1904

Дата смерти

29.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
д. Лисицыно Архангельской области
Рождение ребёнка
29.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анастасия Петровна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
08.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Анастасия Петровна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анастасия Петровна

Смерть
29.12.1975
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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