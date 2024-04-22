Попова (Елизарова) Параскева Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елизаров Ефим Акимович
Бракосочетание
10.02.1880 ст.
Часовенская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Попов Павел Егорович
Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич
д. Лисицыно Архангельской области
Смерть
Неизвестно