Попова (Елизарова) Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Елизарова) Параскева Ефимовна

Место рождения

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елизаров Ефим Акимович

Мать: не указана

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
10.02.1880 ст.

Муж: Попов Егор Васильевич

Часовенская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Попов Павел Егорович

Отец ребёнка: Попов Егор Васильевич

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
д. Лисицыно Архангельской области
Смерть
Неизвестно
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