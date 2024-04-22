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Попов Егор Васильевич

Место рождения

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Попов Василий Петрович

Мать: не указана

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
10.02.1880 ст.

Жена: Попова Параскева Ефимовна

Часовенская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Попов Павел Егорович

Мать ребёнка: Попова Параскева Ефимовна

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
д. Лисицыно Архангельской области
Смерть
Неизвестно
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