Попов Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Попов Василий Петрович
Бракосочетание
10.02.1880 ст.
Часовенская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1904
Сын: Попов Павел Егорович
Мать ребёнка: Попова Параскева Ефимовна
д. Лисицыно Архангельской области
Смерть
Неизвестно