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Высотский Владимир Петрович

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Место рождения

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

24.06.1918

Дата смерти

13.04.1997

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1918

Отец: Высотский Петр Павлович

Мать: Высотская (Чистякова) Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Образование
С 01.09.1938 по 01.07.1946
Иваново, Иваново, Ивановская область
обучался в Ивановском сельскохозяйственном институте
Работа или профессия
С ?.07.1939 по ?.09.1939
Иваново, Иваново, Ивановская область
агроном-апробатор Ивановского областного управления сельского хозяйства
Работа или профессия
С ?.07.1940 по ?.09.1940
Иваново, Ивановский район, Брестская область
агроном-исследователь на зараженность Ивановского областного управления сельского хозяйства
Работа или профессия
С ?.05.1941 по ?.06.1941
Майский, Александровский муниципальный район, Владимирская область
агроном группы бобовых культур Александровской государственной селекционной станции
Работа или профессия
С ?.08.1946 по ?.10.1946
Шарья, город Шарья, Костромская область
старший агроном Шарьинской МТС
Работа или профессия
С ?.10.1946 по ?.10.1949
Игодово, Островский муниципальный район, Костромская область
старший агроном Игодовской МТС
Работа или профессия
С 10.10.1949 по 13.09.1950
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
агроном первого отделения Гаврилово-Посадского совхоза
Работа или профессия
С 13.09.1950 по 25.12.1962
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
главный агроном Гаврилово-Посадского совхоза
Бракосочетание
До 1952

Жена: Высотская (Завьялова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
16.09.1952

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Мать ребёнка: Высотская (Завьялова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высотская (Завьялова) Анна Васильевна

Награда
30.11.1954
Москва, город федерального значения Москва
Награжден большой серебряной медалью ВДНХ и наручными часами "Победа" за высокие показатели совхоза в растениеводстве в 1952-1953 годах
Вступление в партию
20.06.1960
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Партийный билет № 08857744
Работа или профессия
С 25.12.1962
Белоомут, Луховицы, Московская область
главный агроном совхоза "Красный октябрь"
Смерть
13.04.1997
Белоомут, Луховицы, Московская область

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