Высотская (Завьялова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1925
Дата смерти06.01.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Высотский Владимир Петрович
Бракосочетание
До 1952
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Высотский Владимир Петрович
Место жительства
Неизвестно
Белоомут, Луховицы, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
06.01.2017