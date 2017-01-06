Высотская (Завьялова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Завьялова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1925

Дата смерти

06.01.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высотский Владимир Петрович

Бракосочетание
До 1952

Муж: Высотский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высотский Владимир Петрович

Место жительства
Неизвестно
Белоомут, Луховицы, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
06.01.2017
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