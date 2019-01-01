город Гаврилов Посад, город Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Гаврилов Посад

Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5242Гавриловский (Гаврилов), пос.при устьи рч. Воймиги в Ирмизь.2540242913998Церковь православная 1. Приходское училище. Мариинский детский приют. Богадельня. Почтовая станция. Ярмарка 1. Базары Фабрик и заводов 15.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Гавриловская волость
6133Гаврилов посад6127

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Гаврилово-Посадский район
5155Гаврилов Посадгород56°33'40°07'O-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Гаврилово-Посадское городское поселение
24603101001г Гаврилов Посадгород
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