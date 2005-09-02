Смирнова (Высотская) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Высотская) Валентина Петровна

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Место рождения

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.02.1921

Дата смерти

02.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1921

Отец: Высотский Петр Павлович

Мать: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
02.09.2005
Пермь, Пермский, Пермский край
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