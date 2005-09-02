Смирнова (Высотская) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1921
Дата смерти02.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1921
Рождение ребёнка
28.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
02.09.2005
Пермь, Пермский, Пермский край