Смирнов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1914
Дата смерти04.02.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
04.02.1965