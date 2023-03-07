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Смирнов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

26.04.1914

Дата смерти

04.02.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
28.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Валентина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Нестеров, Нестеровский, Калининградская область
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
04.02.1965
Нестеров, Нестеровский, Калининградская область
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