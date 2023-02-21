Смирнов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Александр Дмитриевич

Мать: Смирнова Валентина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2020
Москва, город федерального значения Москва
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