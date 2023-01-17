Охлопкова (Высотская) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения14.05.1911
Дата смертиПосле 1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Охлопков Петр Максимович
Место жительства
Неизвестно
г. Овруч (Украина)
Смерть
После 1978
Витебск, Витебская область