Охлопкова (Высотская) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охлопкова (Высотская) Елена Петровна

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Место рождения

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

14.05.1911

Дата смерти

После 1978

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1911

Отец: Высотский Петр Павлович

Мать: Высотская Олимпиада Григорьевна

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охлопков Петр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охлопков Петр Максимович

Место жительства
Неизвестно
г. Овруч (Украина)
Смерть
После 1978
Витебск, Витебская область
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