Охлопков Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охлопкова Елена Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель химии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охлопкова Елена Петровна
Смерть
1942