Охлопков Петр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхлопков Петр Максимович

Охлопков Петр Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Охлопкова Елена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель химии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охлопкова Елена Петровна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close