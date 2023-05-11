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Охлопков Максим Григорьевич

Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Охлопков Григорий Саввич

Мать: Охлопкова Анна Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
28.10.1902 ст.

Жена: Охлопкова Синклитикия Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Поручители жениха: запасной ефрейтор, крестьянин Родниковской волости села Родников Федор Федорович Мотылев и того же села крестьянин Иван Васильевич Лахтин. Поручители невесты: запасной младший писар... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Сын: Охлопков Сергей Максимович

Мать ребёнка: Охлопкова Синклитикия Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.03.1905 ст.

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Охлопкова Синклитикия Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.06.1906 ст.

Сын: Охлопков Петр Максимович

Мать ребёнка: Охлопкова Синклитикия Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.06.1909 ст.

Дочь: Антонина Максимовна

Мать ребёнка: Охлопкова Синклитикия Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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