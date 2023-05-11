Охлопков Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Охлопков Григорий Саввич
Мать: Охлопкова Анна Федоровна
Бракосочетание
28.10.1902 ст.
Поручители жениха: запасной ефрейтор, крестьянин Родниковской волости села Родников Федор Федорович Мотылев и того же села крестьянин Иван Васильевич Лахтин. Поручители невесты: запасной младший писар... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Сын: Охлопков Сергей Максимович
Мать ребёнка: Охлопкова Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
29.03.1905 ст.
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Охлопкова Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
27.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Охлопкова Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
12.06.1909 ст.
Дочь: Антонина Максимовна
Мать ребёнка: Охлопкова Синклитикия Федоровна
Смерть
Неизвестно