Охлопкова (Бусурина) Синклитикия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охлопкова (Бусурина) Синклитикия Федоровна

Место рождения

Скрылово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрылово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
28.10.1902 ст.

Муж: Охлопков Максим Григорьевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Поручители жениха: запасной ефрейтор, крестьянин Родниковской волости села Родников Федор Федорович Мотылев и того же села крестьянин Иван Васильевич Лахтин. Поручители невесты: запасной младший писар... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1903 ст.

Сын: Охлопков Сергей Максимович

Отец ребёнка: Охлопков Максим Григорьевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.03.1905 ст.

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Охлопков Максим Григорьевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.06.1906 ст.

Сын: Охлопков Петр Максимович

Отец ребёнка: Охлопков Максим Григорьевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.06.1909 ст.

Дочь: Антонина Максимовна

Отец ребёнка: Охлопков Максим Григорьевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно