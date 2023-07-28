Охлопкова (Бусурина) Синклитикия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1902 ст.
Поручители жениха: запасной ефрейтор, крестьянин Родниковской волости села Родников Федор Федорович Мотылев и того же села крестьянин Иван Васильевич Лахтин. Поручители невесты: запасной младший писар... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1903 ст.
Сын: Охлопков Сергей Максимович
Отец ребёнка: Охлопков Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
29.03.1905 ст.
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Охлопков Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
27.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Охлопков Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
12.06.1909 ст.
Дочь: Антонина Максимовна
Отец ребёнка: Охлопков Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно