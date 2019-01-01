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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5330Вичуга, с.при рч. Вичуге.256107214278Церквей православных 2. Вичугское волостное правление. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Фабрика бумаготкацкая. Заводы клейный и красильный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Кинешемский уезд
С. Вичуга27Марья Серг. Эйхлер215—84
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
86. Вичуга, село бывшее владельческое, при речке Вичуге, дворов 65, жителей 475, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, часовня, школа, Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Вичуга с., 3 ш., б., я.рч. ВичужкаК.-Шуя271024725075871094тк. ф. Раззор. 4 куз., стол. м.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Вичуга
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5259Старая Вичугапосёлок57°16'41°53'O-37-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24601160051п Старая Вичугапоселок