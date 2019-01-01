посёлок Старая Вичуга, посёлок Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Старая Вичуга

Вичугский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5330Вичуга, с.при рч. Вичуге.256107214278Церквей православных 2. Вичугское волостное правление. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Фабрика бумаготкацкая. Заводы клейный и красильный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Кинешемский уезд
С. Вичуга27Марья Серг. Эйхлер21584

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Вичугская волость
86. Вичуга, село бывшее владельческое, при речке Вичуге, дворов 65, жителей 475, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, часовня, школа, Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Вичугская волость
Вичуга с., 3 ш., б., я.рч. ВичужкаК.-Шуя271024725075871094тк. ф. Раззор. 4 куз., стол. м.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Вичугская волость
село Вичуга

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Вичугский район
5259Старая Вичугапосёлок57°16'41°53'O-37-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Вичугский муниципальный район, Старовичугское городское поселение
24601160051п Старая Вичугапоселок
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