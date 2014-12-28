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Перовский Антон Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1926

Дата смерти

28.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1926

Отец: Перовский Павел Васильевич

Мать: Перовская (Высотская) Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перовская (Становнова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перовская (Становнова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перовская (Становнова) Евгения Ивановна

Смерть
28.12.2014

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