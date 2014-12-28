Перовский Антон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1926
Дата смерти28.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перовская (Становнова) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перовская (Становнова) Евгения Ивановна
Смерть
28.12.2014