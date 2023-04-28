Швецова (Перовская) Наталия Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1906
Рождение ребёнка
11.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шальнова Валерия
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
Неизвестно