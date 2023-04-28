Швецова (Перовская) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Перовская) Наталия Васильевна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

08.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1906

Отец: Перовский Василий Иванович

Мать: Перовская Лидия Павловна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
11.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шальнова Валерия

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
Неизвестно
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