Перовская (Парийская) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перовская (Парийская) Серафима Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1881 ст.

Сын: Перовский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.11.1882 ст.

Сын: Перовский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Муравьева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.

Дочь: Перовская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1890

Сын: Перовский Петр Васильевич

Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.02.1892

Дочь: Жарова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Перовский Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Василий Иванович

Смерть
1894
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