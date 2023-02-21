Перовская (Парийская) Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1881 ст.
Сын: Перовский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1882 ст.
Сын: Перовский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Муравьева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.
Дочь: Перовская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1890
Сын: Перовский Петр Васильевич
Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: Жарова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Перовский Василий Иванович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1894