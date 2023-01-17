Кирста Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения29.12.1874
Дата смерти01.05.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1874
Рождение ребёнка
17.12.1905 ст.
Дочь: Яременко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Кирста Софья Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1907
Сын: Кирста Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Кирста Софья Ивановна
станция Гришенко Днепропетровская область
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Акав Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Кирста Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирста Софья Ивановна
Смерть
01.05.1919