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Кирста Василий Федорович

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Место рождения

Келеберда, Полтавська область

Дата рождения

29.12.1874

Дата смерти

01.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1874

Отец: Кирста Федор Васильевич

Мать: Кирста Екатерина Феодосьевна

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.12.1905 ст.

Дочь: Яременко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Кирста Софья Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1907

Сын: Кирста Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Кирста Софья Ивановна

станция Гришенко Днепропетровская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Акав Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Кирста Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирста Софья Ивановна

Смерть
01.05.1919
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