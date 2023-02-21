Кирста Екатерина Феодосьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1873 ст.
Сын: Кирста Александр Федорович
Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1874
Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1876
Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1878
Сын: Кирста Константин Федорович
Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Цветкова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1887
Дочь: Лобковская Елена Федоровна
Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно