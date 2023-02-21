Кирста Екатерина Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирста Екатерина Феодосьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1873 ст.

Сын: Кирста Александр Федорович

Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.12.1874

Сын: Кирста Василий Федорович

Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.09.1876

Сын: Кирста Михаил Федорович

Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.02.1878

Сын: Кирста Константин Федорович

Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Цветкова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.05.1887

Дочь: Лобковская Елена Федоровна

Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Федор Федорович

Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Сергей Федорович

Отец ребёнка: Кирста Федор Васильевич

Келеберда, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирста Федор Васильевич

Келеберда, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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