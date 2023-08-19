Лапковская (Кирста) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапковская (Кирста) Елена Федоровна

Место рождения

Келеберда, Полтавська область

Дата рождения

01.05.1887

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1887

Отец: Кирста Федор Васильевич

Мать: Кирста Екатерина Феодосьевна

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.06.1916 ст.

Дочь: Дудинова Екатерина Онуфриевна

Отец ребёнка: Лапковский Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1917 ст.

Сын: Лапковский Михаил Онуфриевич

Отец ребёнка: Лапковский Онуфрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапковский Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапковский Онуфрий Онуфриевич

Отец ребёнка: Лапковский Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапковский Иван Онуфриевич

Отец ребёнка: Лапковский Онуфрий Иванович

Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
Около 1944
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