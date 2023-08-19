Лапковская (Кирста) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.05.1887
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1887
Рождение ребёнка
06.06.1916 ст.
Дочь: Дудинова Екатерина Онуфриевна
Отец ребёнка: Лапковский Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1917 ст.
Сын: Лапковский Михаил Онуфриевич
Отец ребёнка: Лапковский Онуфрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапковский Онуфрий Онуфриевич
Отец ребёнка: Лапковский Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапковский Иван Онуфриевич
Отец ребёнка: Лапковский Онуфрий Иванович
Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
Около 1944