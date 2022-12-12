Дудинова (Лобковская) Екатерина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудинова (Лобковская) Екатерина Онуфриевна

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Лобковский Онуфрий Иванович

Мать: Лобковская Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фетисенко Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Дудинов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудинов Артур Алексеевич

Отец ребёнка: Дудинов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудинов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Дудинов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудинов Алексей

Смерть
Неизвестно
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