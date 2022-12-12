Дудинова (Лобковская) Екатерина Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фетисенко Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Дудинов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дудинов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудинов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Дудинов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудинов Алексей
Смерть
Неизвестно