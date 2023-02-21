Дудинов Леонид Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1916
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1947
Сын: Дудинов Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Дудинова Екатерина Онуфриевна
Рождение ребёнка
Около 30.01.1959
Дочь: Фетисенко Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Дудинова Екатерина Онуфриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дудинова Екатерина Онуфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973