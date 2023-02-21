Дудинов Леонид Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудинов Леонид Игнатьевич

Дудинов Леонид Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1916

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1947

Сын: Дудинов Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Дудинова Екатерина Онуфриевна

Рождение ребёнка
Около 30.01.1959

Дочь: Фетисенко Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Дудинова Екатерина Онуфриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудинов Артур Леонидович

Мать ребёнка: Дудинова Екатерина Онуфриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудинова Екатерина Онуфриевна

Смерть
1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close