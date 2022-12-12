Лобковский Онуфрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобковский Онуфрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Дудинова Екатерина Онуфриевна

Мать ребёнка: Лобковская Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобковский Иван Онуфриевич

Мать ребёнка: Лобковская Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобковский Онуфрий Онуфриевич

Мать ребёнка: Лобковская Елена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобковская Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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