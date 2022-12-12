Лобковский Онуфрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Дудинова Екатерина Онуфриевна
Мать ребёнка: Лобковская Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобковский Иван Онуфриевич
Мать ребёнка: Лобковская Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобковский Онуфрий Онуфриевич
Мать ребёнка: Лобковская Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно